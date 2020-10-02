Огневой удар: артиллеристы и танкисты уничтожили «врага» под Нижним Новгородом

Артиллеристы и танкисты нанесли массированный огневой удар по наступающему условному противнику на учениях на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В ходе завершающего этапа двухстороннего тактического учения с боевой стрельбой были разыграны учебно-боевые действия по блокированию и уничтожению наступающего условного противника», - говорится в сообщении.

Беспилотники провели разведку и передали данные военным. Артиллеристы, оснащенные установками «Мста-С» и «Мста-Б», открыли огонь по основным силам противника, а танкисты стремительным ударом с флангов окружили и уничтожили его позиции.

САУ «Мста-С» является представителем дивизионной артиллерии. На вооружение Советской армии она была принята в 1989 году и предназначалась для замены в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий 152-миллиметровых САУ 2С3 «Акация».

Также в России создана самоходная 152-миллиметровая гаубица «Коалиция-СВ». В перспективе она поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».

Буксируемая 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» создана для уничтожения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Дальность стрельбы - до 28 километров 900 метров (активно-реактивный осколочно-фугасный снаряд).

Гаубица способна применять в том числе новейшие высокоточные снаряды «Краснополь», с помощью которых в Сирии в январе 2018 года были уничтожены боевики, ранее атаковавшие авиабазу «Хмеймим».