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В Одессе и Сумах показали последствия ударов ВС РФ дронами и авиабомбами

ВС РФ ударили по объектам врага в трех районах – Сумах, Одессе и Беленьком Запорожской области.
Виктория Стравинская 23-07-2026 07:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВС РФ нанесли удары по объектам, используемым в интересах ВСУ, в трех регионах. Об этом сообщил Zvezdanews источник.

Стало известно, что удары наносились дронами и авиабомбами. Под огнем оказались вражеские объекты в Сумах, Одессе и Беленьком Запорожской области.

Так, в Сумах наши военнослужащие ударили по АЗС. В результате на объекте возник пожар.

БПЛА также прилетели по цеху производства украинских дронов дальнего действия. Он находится на территории завода «Стальканат» в Одессе.

Российские военнослужащие, помимо беспилотников, применили корректируемую авиационную бомбу (КАБ). Она обрушилась на пункт управления дронами ВСУ в Беленьком Запорожской области. 

Несколько дней назад мощное огневое поражение получил ТЦ «Эпицентр» в Сумах, где украинские боевики хранили оружие. В результате удара вражеский объект был полностью уничтожен.

Накануне ВС РФ ударили по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области. В самой Одессе уничтожили логистический центр «Новой почты».

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