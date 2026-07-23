ВС РФ нанесли удары по объектам, используемым в интересах ВСУ, в трех регионах. Об этом сообщил Zvezdanews источник.

Стало известно, что удары наносились дронами и авиабомбами. Под огнем оказались вражеские объекты в Сумах, Одессе и Беленьком Запорожской области.

Так, в Сумах наши военнослужащие ударили по АЗС. В результате на объекте возник пожар.

БПЛА также прилетели по цеху производства украинских дронов дальнего действия. Он находится на территории завода «Стальканат» в Одессе.

Российские военнослужащие, помимо беспилотников, применили корректируемую авиационную бомбу (КАБ). Она обрушилась на пункт управления дронами ВСУ в Беленьком Запорожской области.

Несколько дней назад мощное огневое поражение получил ТЦ «Эпицентр» в Сумах, где украинские боевики хранили оружие. В результате удара вражеский объект был полностью уничтожен.

Накануне ВС РФ ударили по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области. В самой Одессе уничтожили логистический центр «Новой почты».