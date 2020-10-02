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Юнармейская смена в лагере «Океан» завершилась грандиозным парадом

Алексей Баранов
15:03 02.10.2020
Десятая смена проходила в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом РФ.
Юнармейская смена в лагере «Океан» завершилась грандиозным парадом
© Фото: «Юнармия»

В Приморском крае во Всероссийском детском центре «Океан» официально закрыли профильную смену «Юнармейские маршруты». Ярким финалом стала военно-спортивная игра на местности «Служить России - 2020».

Перед ее началом 700 юнармейцев и других участников десятой смены прошли по главной площади лагеря торжественным маршем. Свой парад они посвятили 75-летию Великой Победы и окончанию Второй мировой войны. Подростки пронесли копию знамени Победы размером 10 на 20 метров. Замыкали колонну воспитанники учебного центра подготовки младших специалистов Военно-морского флота, которые перевоплотились в солдат времен Великой Отечественной войны.

За допризывную подготовку отвечали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Участники смены осваивали азы строевой, огневой и медицинской подготовки. 

Юнармеец Филипп Стрельников выбил на турнире по стрельбе три десятки с тремя патронами. 

«В движении я уже три года. Много и регулярно тренируюсь, занимаюсь и оттачиваю мастерство. То, что мне дала “Юнармия”, обязательно пригодится в будущем. Тем более что я планирую связать свою судьбу с военной профессией», - поделился Филипп.

Юнармейцы уверенно прошли  соревнования в рамках игры «Служить России», умело справившись с костюмом РХБЗ, прошли через дымовую завесу, на скорость собирали и разбирали автомат, метко кидали гранаты, покоряли полосу препятствий и спасали «раненых» товарищей. 

© «Юнармия»


«Игры в формате легендарной “Зарницы”, где юнармейцам приходится ремонтировать автомобиль, стрелять из пневматического оружия, проходить минные заграждения, направлены в первую очередь на демонстрацию знаний, полученных во время допризывной подготовки. Я считаю, что все участники профильной смены в “Океане” - победители. Они прошли “Юнармейскими маршрутами”, чтобы стать сильными, умными и целеустремленными», - рассказал начальник Главного штаба Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

Десятая смена проходила в рамках Года памяти и славы. Именно поэтому в программе появились патриотические мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны.

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