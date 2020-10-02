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Региональный этап игры «Победа» пройдет в Московской области

Алексей Баранов
13:01 02.10.2020
Организатором мероприятия выступает Главное управление социальных коммуникаций Московской области.
Региональный этап игры «Победа» пройдет в Московской области
© Фото: «Юнармия»

В городском округе Подольск 3 октября состоится региональный отборочный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

Игра «Победа» завершает серию патриотических игр в Московской области. Данная игра – это в первую очередь проверка уровня знаний основ военной службы, военно-прикладных навыков учащихся и их физической подготовки. 

«Всего в отборочном этапе примут участие десять команд. Победители и призеры военно-патриотической игры “Девушки в Погонах”, областного смотра строя и песни и военно-спортивной игры “Юнармия, вперед” поборются за право представлять Подмосковье во Всероссийской игре “Победа” в 2021 году», - рассказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области Александр Легков.  

Как отметили в пресс-службе штаба регионального отделения, юнармейцы будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, в разборке и сборке стрелкового оружия, ориентировании на местности, преодолении полосы препятствий и метании учебных ручных гранат, а также проверят свои знания в исторической викторине.  

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