Армия Региональный этап игры «Победа» пройдет в Московской области Алексей Баранов Организатором мероприятия выступает Главное управление социальных коммуникаций Московской области. © Фото: «Юнармия» В городском округе Подольск 3 октября состоится региональный отборочный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Игра «Победа» завершает серию патриотических игр в Московской области. Данная игра – это в первую очередь проверка уровня знаний основ военной службы, военно-прикладных навыков учащихся и их физической подготовки. «Всего в отборочном этапе примут участие десять команд. Победители и призеры военно-патриотической игры “Девушки в Погонах”, областного смотра строя и песни и военно-спортивной игры “Юнармия, вперед” поборются за право представлять Подмосковье во Всероссийской игре “Победа” в 2021 году», - рассказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области Александр Легков. Как отметили в пресс-службе штаба регионального отделения, юнармейцы будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, в разборке и сборке стрелкового оружия, ориентировании на местности, преодолении полосы препятствий и метании учебных ручных гранат, а также проверят свои знания в исторической викторине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика