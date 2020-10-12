Обнаружить и обезвредить: кадры учений спецназа ЦВО под Новосибирском

В Новосибирской области прошли учения спецназа Центрального военного округа. Перед военнослужащими была поставлена задача обнаружить незаконные вооруженные формирования.

По сценарию маневров, подразделения получили разведданные о встрече условных главарей незаконных вооруженных формирований, которые будут передавать секретные данные по продаже оружия. Было принято решение о захвате.

Кульминацией спецоперации стало обнаружение условного противника с помощью новейших разведывательных средств. Спецназ приехал на неприметных гражданских автомобилях и произвел захват секретных документов. В считанные минуты миссия была выполнена. При попытке прорваться из зоны обстрела на легковом автомобиле, условный противник был уничтожен.

В учениях были задействованы свыше 300 военнослужащих и более 40 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты «Тахион» и оптико-электронные комплексы «Ирония». Данные в режиме реального времени поступали на командный пункт.