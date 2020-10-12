Шойгу: войска на учениях «Кавказ-2020» отработали на «отлично»

На стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» войска отработали на «отлично», сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Созданная коалиционная группировка показала отличные результаты при выполнении задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму», - рассказал он, подводя итоги учений.

Напомним, с 21 по 26 сентября в Южном военном округе, а также в Черном и в Каспийском морях проходили стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Принять участие были приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Учениями руководил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. В них были задействованы почти 79,5 тысяч военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

По словам Герасимова, Минобороны России максимально открыто для третьих стран подготовило и провело учения. Он подчеркнул, что они не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.