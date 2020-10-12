«Танковая карусель»: военнослужащие накрыли «противника» огнем под Нижним Новгородом

На тактических учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области танкисты выполнили боевые стрельбы из Т-72Б3, применив метод «танковой карусели». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Танкисты находились в обороне, их задачей было отразить наступление мотострелкового батальона с поддержкой бронетанковых сил условного противника», - говорится в сообщении.

Когда противник приблизился на расстояние два километра, экипажи открыли огонь, применив осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Танкисты выполнили более 200 выстрелов основного калибра танков Т-72Б3.

Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.