Первый двухэтажный пассажирский поезд отправился по новому мосту из Мурманска в Петербург

В Мурманске открыто пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола. Двухэтажный поезд отправился утром 12 октября с мурманского вокзала в Санкт-Петербург.

Возвести мост в рекордные сроки - за 105 дней - помогали специалисты Минобороны, после того как в начале июня старая переправа разрушилась из-за паводка. Этот инцидент по сути прервал нормальное железнодорожное сообщение Мурманска со всей Россией. Сооружение возведено без промежуточных опор и имеет самую современную систему контроля за движением составов.

Двухэтажный поезд будет курсировать по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург ежедневно круглый год. Состав будет отправляться в 10.10 утра и прибывать на Ладожский вокзал Северной столицы.