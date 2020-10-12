В Челябинске 340 семей военных получили служебные квартиры

Сразу два жилых дома на 340 квартир передали под заселение военнослужащим Челябинского гарнизона. Новоселам уже вручили ключи.

Здания расположены в городской черте с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся детские сады и больницы, игровые площадки и автомобильные парковки. В квартирах выполнена чистовая отделка, кухни оборудованы мебелью.

На торжественной церемонии командующий Центральным военным округом Александр Лапин отметил, что до конца года - с заселением всех новостроек - служебным жильем будет обеспечено 100% семей военнослужащих гарнизона.