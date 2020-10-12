Боевая тренировка: военные обезвредили здания и уничтожили «диверсантов» под Хабаровском
Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения применили модернизированные машины разграждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные инженеры Восточного округа показали, как разминировать здания, во время учений на полигоне под Хабаровском.
Бой начался еще на подходе к укрытиям условного противника. Поджидавшие военных диверсанты начали стрельбу, но были уничтожены ответным огнем.
Подъездные пути расчистил экипаж модернизированной инженерной машины разграждения, а штурмовая группа захватила здание. Взрывные устройства обнаружили на разных этажах, все они были обезврежены.