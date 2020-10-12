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Боевая тренировка: военные обезвредили здания и уничтожили «диверсантов» под Хабаровском

Андрей Аркадьев
10:24 12.10.2020
Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения применили модернизированные машины разграждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные инженеры Восточного округа показали, как разминировать здания, во время учений на полигоне под Хабаровском.

Бой начался еще на подходе к укрытиям условного противника. Поджидавшие военных диверсанты начали стрельбу, но были уничтожены ответным огнем.

Подъездные пути расчистил экипаж модернизированной инженерной машины разграждения, а штурмовая группа захватила здание. Взрывные устройства обнаружили на разных этажах, все они были обезврежены.

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