В зоне повышенного внимания: ВМФ изучит подход к созданию атомных подводных лодок на «Севмаше»

Профильные управления Главного командования ВМФ России внимательно изучают новый подход Объединенной судостроительной корпорации к созданию атомных подводных лодок на Северодвинском предприятии «Севмаш». Об этом сообщил Главком ВМФ РФ Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе.

«На предприятии Объединенной судостроительной корпорации «Севмаш» в Северодвинске ведется подготовка к внедрению совершенно новой блочно-модульной технологии строительства атомных подводных лодок, предполагающей их сборку из крупных блоков, насыщенных оборудованием», - подчеркнул Евменов.

По его словам, применение блочно-модульной технологии позволит снизить трудоемкость и сократить сроки строительства атомных подводных лодок. Этот новаторский подход детально в настоящее время изучается Главным командованием ВМФ, объяснил Евменов.

«Строительство и оснащение ВМФ России атомными подводными лодками является приоритетом. Закономерно, что новые подходы, повышающие эффективность строительства стратегических и многоцелевых подводных лодок, будут всегда находиться в зоне повышенного внимания со стороны ВМФ», - подчеркнул Главком ВМФ России.

Он также отметил, что переход с модульно-агрегатного метода, который был внедрен при строительстве атомных подводных лодок третьего поколения к блочно-модульному методу, по докладу руководства «Севмаша» сократит стапельный период, а также соответствующие затраты.

Подчеркивается, что на «Севмаше» производится модернизация производственных мощностей, обновляется инфраструктура, прорабатывается логистика поставок.