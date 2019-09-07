Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы

Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты. На полигоне в Ростовской области они осваивают новые и уже проверенные боевые приемы и тактику.

Танкисты стреляют с места и в движении, поражают цели с разных дистанций, совершают ложные маневры. После чего бойцы добивают неприятеля с флангов.

В программе также соревнования за звание лучшего экипажа, согласно правилам индивидуальной гонки танкового биатлона.

Средняя дальность до целей два километра. Мотострелки ведут огонь в движении. Задача усложняется тем, что мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения, что требует от них мгновенной реакции и точности при стрельбе.