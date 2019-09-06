Минобороны показало кадры учений РВСН с комплексами «Ярс»

В РВСН завершилось командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением. Минобороны опубликовало видео учений, в котором были задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе маневров были задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе машина дистанционного разминирования «Листва».

На кадрах многотонная пусковая установка комплекса «Ярс» преодолевает водное препятствие. Выполнять передислокацию ракетчикам пришлось еще и при активном радиоэлектронном подавлении. Кроме этого, в пути подразделения охраны отразили атаку диверсантов.