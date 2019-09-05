«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском: видео
В рамках учений пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН отработали задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, рассказали в Минобороны России.
«Стратегические ракетчики выполнили задачи вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения», - отметили в ведомстве.
Основным вопросом в ходе проведения учений стало противодействие условным вооруженным формированиям.
«Ракетчики провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов», - добавили в Минобороны.
Данные занятия проводились круглосуточно. Они позволили проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.