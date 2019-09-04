Специалисты по ядерному обеспечению МО РФ отмечают профессиональный праздник

День специалиста по ядерному обеспечению берет свое начало с сентября 1949 года, когда в СССР был создан специальный отдел при Генеральном штабе, отвечающий за руководство проведением испытаний ядерного оружия. Нынешнее поколение военных ядерщиков - профессионалы высшей пробы, блестяще исполняющие свой служебный долг.

Сегодня в Сергиевом Посаде руководитель 12-го Главного управления генерал майор Игорь Колесников на торжественном мероприятии открыл мемориальный комплекс, посвященный подвигу советских и российских воинов-освободителей и труду специалистов по ядерному обеспечению.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие Сергиево-Посадского гарнизона, члены их семей, участники движения «Юнармия», представители администрации города, духовенство, жители Сергиева Посада.