Отряд кораблей СФ вышел из порта Дудинка в Карское море

Отряд кораблей СФ в составе большого десантного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский», ледокола «Илья Муромец» вышел из порта Дудинка в направлении Карского моря, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

«Североморцы провели на Таймыре три недели. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота прибыл в порт Дудинка 14 августа. Экипажи обоих десантных кораблей совершили переход по Енисею уже в 3-й раз, а БПК "Вице-адмирал Кулаков" и ледокола "Илья Муромец" - впервые», - сообщил Серга.

Восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошел более 1,5 тысяч морских миль. В составе группировки, которой командует вице-адмирал Олег Голубев, действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и ледокол «Илья Муромец».