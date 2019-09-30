Скорострельная стрельба из «Акации»: кадры учений в Кузбассе

Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кузбассе, продемонстрировали навыки скорострельной стрельбы из самоходных гаубиц «Акация» с быстрой сменой огневых позиций в День сухопутных войск.

С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» военнослужащие вскрыли позиции артиллерийских систем условного противника, расположенных на удалении более двух тысяч метров.

«Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" выехали в район боевого применения и полупрямой наводкой нанесли сосредоточенные удары одиночным, беглым и залповым огнем по целям, имитирующим позиции условного врага», - рассказали в Минобороны России.

Во время выполнения учебно-боевой задачи артиллеристы отработали противоогневые маневры, чтобы быстро уйти от ответного огня условного противника.

«При выполнении огневых задач военнослужащие выполнили все нормативы по занятию огневых позиций, выполнению противогневых маневров в кратчайшие сроки, а также точно поразили все цели», - отметили в ведомстве.

Контроль поражения цели и корректировку огня осуществлял расчет комплекса «Орлан-10».

В учениях принимало участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.