Более 300 человек направились в научные роты в ходе весеннего призыва

Более 300 человек отправились на военную службу в 17 научных рот в ходе весенней призывной кампании 2019 года. Об этом сообщил начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Перед осенним призывом отбор осуществлялся в 62 субъектах России. Всего для комплектования научных рот был отобран и отправлен 351 человек», - сказал он в ходе брифинга.

Бурдинский подчеркнул, что наряду с другими научными ротами комплектовались научные роты Военного инновационного технополиса «Эра», количество которых в этом году увеличилось до пяти.

«Для прохождения в них военной службы направлялись предварительно отобранные научно-исследовательскими организациями Минобороны России к научной работе выпускники ведущих вузов страны», - сказал Бурдинский.

Он сообщил, что в ходе весенней привычной кампании в четыре научно-производственные роты направлены 110 специалистов. В пять спортивных рот направлено более 180 призывников, входящих в состав сборных команд страны по 29 олимпийским видам спорта.

Кроме того, как сообщил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Андрей Дацко, около 1 тыс. человек, негодные к военной службе по состоянию здоровья, выразили желание пройти медкомиссию повторно в соответствии с новым законом, и 75 из них были призваны на службу.