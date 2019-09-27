ВКС РФ 20 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков у границ РФ

Экипажи истребителей ВКС РФ за минувшую неделю 20 раз поднимались на перехват и сопровождение воздушных судов иностранных государств у границ Российской Федерации. Такие данные опубликовало Минобороны РФ.

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Всего, за указанный временной период, воздушную разведку у российских границ вели 27 зарубежных летательных аппаратов.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям российских летчиков, нарушений государственной границы РФ допущено не было.