Украинец женился на бабушке и получил отсрочку от армии

Украинец решил жениться на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии. На момент свадьбы жителю Винницкой области было 24 года, а его супруге - 81.

В связи с тем, что пожилая женщина - инвалид первой группы, украинец автоматически становится ее опекуном. Вместе с тем в военкомате подтвердили, что по закону это является основанием для отсрочки от воинской службы в рядах ВСУ.

По данным телеканала «1+1», к настоящему моменту супруги находятся в браке уже более двух лет. По словам соседей, муж редко навещает пожилую женщину. Чаще всего к ней приезжают другие внуки и племянники.