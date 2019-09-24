Снайперская дуэль: лучшие стрелки России и Белоруссии обменялись опытом на полигоне Князе-Волконский

Военнослужащие из Белоруссии и России устроили снайперскую дуэль на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском. Лучшие стрелки обменялись опытом и провели показательные занятия по маскировке позиций для снайперской пары.

Российские инструкторы показали белорусским коллегам современные методики боя, а также обучили особенностям оборудования позиций для стрельбы в лесу с деревьев и вблизи дорог.

Ранее сообщалось, что снайперы гвардейской общевойсковой армии на учениях в Воронежской области прошли углубленный курс выживания. Целый месяц на незнакомом полигоне бойцы оттачивали уникальную методику подготовки снайперских пар: работали из засады, прикрывали разведчиков и корректировали огонь. Одним из ключевых этапов подготовки стала отработка навыков по добыче еды и воды без использования технических фильтров.