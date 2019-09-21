«Центр-2019»: горные стрелки уничтожили «террористов» в Казахстане

Военнослужащие 55-й мотострелковой бригады 41-й армии Центрального военного округа и горные егеря вооруженных сил Казахстана, в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» уничтожили условное незаконное вооруженное формирование.

«В ходе активной фазы учения, горные стрелки обнаружили и уничтожили базы условных террористов на полигоне Айша Биби, расположенном в Жамбылской области Казахстана», - рассказали в Минобороны России.

По замыслу учения, в объединенный командный пункт поступили разведданные, полученные с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», указывающие на место нахождения группы «террористов» численностью до 120 человек.

«Под прикрытием огня армейской авиации и минометного подразделения, сводный разведывательный отряд вступил в бой с условным противником. Затем штурмовые группы на бронеавтомобилях "Тигр" блокировали район нахождения "боевиков" и провели операцию по их уничтожению», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее, в рамках подготовки к активной фазе учения, военнослужащие обеих стран выполнили контрольные стрельбы и прошли полосу препятствий для проверки физической готовности.

Совместное тактико-специальное учение подразделений ВС РФ и воинских формирований Казахстана состоялось в период с 17 по 20 сентября на базе полигонов Терис-Ашыбулак и Айша Биби в Казахстане.

В мероприятии принимали участие сводное подразделение 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО, а также горно-егерское и специальные подразделения вооруженных сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности и Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.