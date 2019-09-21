Последний штрих: кадры отработки борьбы с боевиками с полигона Эдельвейс
Эти маневры стали одним из последних эпизодов масштабных учений «Центр-2019». На Эдельвейсе свои навыки продемонстрировали военнослужащие России и Киргизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В России и странах СНГ завершились стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Один из последних эпизодов масштабных маневров развернулся на полигоне Эдельвейс.
На севере Киргизии военнослужащие двух стран отработали технику борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В маневрах были задействованы мотострелковые, инженерные и артиллерийские подразделения, авиация и воздушный десант.
Российские и киргизские контингенты успешно нейтрализовали условного противника - боевиков, проникших на территорию вымышленной Республики Каракол.
В учениях приняли участие около семисот военнослужащих, порядка 120 единиц техники, а также два десятка самолетов и вертолетов.