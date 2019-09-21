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Последний штрих: кадры отработки борьбы с боевиками с полигона Эдельвейс

Вадим Иванов
17:48 21.09.2019
Эти маневры стали одним из последних эпизодов масштабных учений «Центр-2019». На Эдельвейсе свои навыки продемонстрировали военнослужащие России и Киргизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России и странах СНГ завершились стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Один из последних эпизодов масштабных маневров развернулся на полигоне Эдельвейс.

На севере Киргизии военнослужащие двух стран отработали технику борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В маневрах были задействованы мотострелковые, инженерные и артиллерийские подразделения, авиация и воздушный десант.

Российские и киргизские контингенты успешно нейтрализовали условного противника - боевиков, проникших на территорию вымышленной Республики Каракол.

В учениях приняли участие около семисот военнослужащих, порядка 120 единиц техники, а также два десятка самолетов и вертолетов.

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