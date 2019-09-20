Крылом к крылу: как готовились к масштабному десантированию для учений «Центр-2019»

Масштабное десантирование, свидетелями которого стали сегодня Владимир Путин и Сергей Шойгу, потребовало огромной подготовки. Сделать этот шаг в небо, а потом ринуться в бой - это требует колоссальной ответственности и опыта.

Сначала на площадке нужно провести разведку, и этим занимается рота спецназа.

«Наша задача - десантироваться на площадку приземления, быстро собраться, провести разведку и захватить в дальнейшем командный пункт противника», - рассказал боец спецназа.

Самолеты плотно проходило в воздушном строе, буквально крылом к крылу. Десантирование напоминает русский народный танец «Ручеек» - по два борта прошли параллельным курсом и произвели выброску.

Всего в мероприятии участвовало 80 самолетов. Они вылетели с аэродромов Ульяновска, Рязани и Саратова.