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Крылом к крылу: как готовились к масштабному десантированию для учений «Центр-2019»

Татьяна Ляшко
15:35 20.09.2019
Десантирование напоминает русский народный танец «Ручеек» -по два борта проходят параллельным курсом и производят выброску.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Масштабное десантирование, свидетелями которого стали сегодня Владимир Путин и Сергей Шойгу, потребовало огромной подготовки. Сделать этот шаг в небо, а потом ринуться в бой - это требует колоссальной ответственности и опыта.

Сначала на площадке нужно провести разведку, и этим занимается рота спецназа.

«Наша задача - десантироваться на площадку приземления, быстро собраться, провести разведку и захватить в дальнейшем командный пункт противника», - рассказал боец спецназа.

Самолеты плотно проходило в воздушном строе, буквально крылом к крылу. Десантирование напоминает русский народный танец «Ручеек» - по два борта прошли параллельным курсом и произвели выброску.

Всего в мероприятии участвовало 80 самолетов. Они вылетели с аэродромов Ульяновска, Рязани и Саратова.

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