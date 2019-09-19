Массовое десантирование из Ил-76: подробности учений «Центр-2019»

На базе Центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации в Иваново прошел сбор и общая постановка задач для всех задействованных в десантировании экипажей самолетов Ил-76 под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В подготовке к десантированию приняли участие руководящий состав командования ВТА, порядка 80 экипажей самолетов Ил-76, представители штурманской, инженерно-авиационной, метеорологической служб и другие специалисты», - рассказали в ведомстве.

В ходе подготовки летчики изучили районы проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов, порядок взаимодействия с группами руководства на аэродромах и полигоне, прогноз метеообстановки, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях.

«Практическая часть подготовки завершилась розыгрышем полетных заданий на земле "пеший по-летному", в ходе которого экипажи отработали весь алгоритм работы в ходе выполнения десантирования от взлета и до посадки», - отметили в Минобороны.

Стоит отметить, что такое количество военно-транспортных самолетов, задействованных в десантировании в едином эпизоде на одном полигоне на две параллельные площадки, будет применяться впервые в истории ВТА.

Сложность выполнения данного элемента учений «Центр-2019» заключается в том, что экипажи Ил-76 будут действовать в плотных боевых порядках двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании (около 3 километров между колоннами самолетов). При этом дистанция между самолетами в колоннах составит не более 2 км (менее 30 секунд).

Применение данного нового тактического приема позволяет значительно сократить время десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, подчеркнули в военном ведомстве.