Восемь полигонов и 130 тысяч человек: как стартовали учения «Центр-2019»

Восемь полигонов, столько же стран-участниц и 130 тысяч человек личного состава - так стартовали грандиозные маневры «Центр-2019».

К выполнению задач уже приступили зенитчики в Ашулуке и экипажи кораблей на Каспии.

Особое внимание приковано сейчас к оренбургскому полигону Донгуз, где к отработке совместных действий привлечены иностранные военнослужащие - из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Весь размах грядущей активной фазы маневров «Центр-2019» освещает на месте событий корреспондент «Звезды» Константин Худолеев.

«Всего в розыгрыше основного эпизода здесь, на полигоне Донгуз, принимают участие около 13 тысяч военнослужащих, более двух тысяч из них - представители армий иностранных государств. В нанесении удара по позициям условного противника будут задействованы до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и до 200 самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня», - сообщает он.

Старт учениям «Центр-2019» дали в торжественной обстановке. Всех причастных к маневрам поздравил лично заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, после чего военнослужащие парадными колоннами прошли мимо трибун.

Маневры «Центр-2019» продлятся всю неделю и завершатся 21 сентября.