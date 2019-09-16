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Миротворцы ЦВО совершают марш в район проведения учений «Центр»

Наталья Вальханская
01:30 16.09.2019
В ходе движения военнослужащие отработали нормативы по организации устойчивой связи и управления подразделениями на марше.
Миротворцы ЦВО совершают марш в район проведения учений «Центр»
© Фото: Минобороны России

Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, совершили марш на станции погрузки для убытия на полигон Донгуз в Оренбургской области в район проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«Перемещение техники в районы погрузки на платформы осуществлялось в сопровождении автомобилей военной полиции с соблюдением требований безопасности. В ходе движения военнослужащие отработали нормативы по организации устойчивой связи и управления подразделениями на марше», - рассказали в Минобороны.

Личный состав миротворческого соединения погрузил на железнодорожный транспорт более 500 единиц военной техники. В ходе учений миротворцы ЦВО отработают ряд учебно-боевых задач в составе группировки войск (сил) на Центрально-Азиатском театре военных действий.

В командно-штабном учении «Центр-2019» примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск (сил) на учение привлекаются воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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