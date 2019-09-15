Евкуров перечислил силы и средства задействованные в учениях «Центр-2019»

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров рассказал о масштабах учений «Центр-2019». В маневрах принимают участие танкисты, десантники и армейская авиация.

По легенде учений, объединенной группировке войск противостоит хорошо вооруженный условный противник. Для его ликвидации в небо поднимутся десятки военно-транспортных самолетов.

Театр военных действий, при проведении масштабных учений огромен, подчеркнул Евкуров. Учебно-боевые задачи придется решать на различных полигонах стран-участниц маневров, а также в акватории Каспийского моря.

«У нас задействовано 15 боевых кораблей, более 600 летательных аппаратов и более 128 тысяч человек личного состава. Только при осуществлении десантирования будет применяться более 80 единиц военно-транспортных самолетов Ил-76. Десантируются порядка 1,5 тысяч парашютистов и более 200 единиц техники», - рассказал Евкуров.

Активные действия развернутся и на земле, где будет применяться большое количество бронетехники и пехоты.

«Только на направлении ввода главных сил в бой будет использовано 100 танков. Это масштаб на небольшом участке. Именно на полигоне Донгуз, с учетом применяемых сил и средств, возможно проведение таких масштабных учений и именно поэтому мы используем его как один из основных при проведение учений "Центр-2019"», - добавил замминистра обороны.

Активная фаза учений «Центр-2019» стартует уже завтра, а своей кульминации международные маневры достигнут 21 сентября. В главных российских военных учениях этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.