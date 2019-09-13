Выездная приемная МО РФ приняла обращения от военнослужащих Гюмрийского и Ереванского гарнизонов
В ходе встречи также обсуждались вопросы обеспечения жилыми помещениями и получения военной ипотеки.
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На российской военной базе в Армении завершила работу выездная приемная Министерства обороны.
Представители ведомства пообщались с военнослужащими и жителями Гюмрийского и Ереванского гарнизонов и обсудили с ними самые насущные вопросы. Комиссию возглавила начальник общественной приемной Министра обороны России Наталья Белоусова.
Ключевыми темами встречи стали обеспечение жилыми помещениями, а также получение жилищной субсидии и военной ипотеки. Часть просьб удалось разрешить на месте.
Также руководство комиссии приняло письменные обращения, которые передадут в соответствующие органы военного управления.