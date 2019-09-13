Выездная приемная МО РФ приняла обращения от военнослужащих Гюмрийского и Ереванского гарнизонов

На российской военной базе в Армении завершила работу выездная приемная Министерства обороны.

Представители ведомства пообщались с военнослужащими и жителями Гюмрийского и Ереванского гарнизонов и обсудили с ними самые насущные вопросы. Комиссию возглавила начальник общественной приемной Министра обороны России Наталья Белоусова.

Ключевыми темами встречи стали обеспечение жилыми помещениями, а также получение жилищной субсидии и военной ипотеки. Часть просьб удалось разрешить на месте.

Также руководство комиссии приняло письменные обращения, которые передадут в соответствующие органы военного управления.