«Полярная звезда» и «Снайперский рубеж»: как проходят конкурсы АрМИ-2019 в Белоруссии

Российские спецназовцы успешно прошли очередной этап конкурса «Полярная звезда», который впервые проводится в рамках АрМИ-2019.

Участники конкурса выполнили десантирование группы в тылу противника. На земле им надо было приземлиться в четко заданном месте. Диаметр цели – 25 метров.

Сначала разведчики сбрасывают груз. После сами приземляются четко в цель. Далее им следует добраться до центра связи.

Внутри специального мешка - боеприпасы, экипировка. Вместе с ним бойцам нужно пробежать километр, вес груза составляет 60 килограммов. К этому стоит прибавить еще снаряжение бойцов, которое весит больше 70 килограммов.

Белоруссия лидирует, но впереди еще пять упражнений.

Параллельно проходит конкурс «Снайперский рубеж». Поразить цель в полной темноте - задача для профессионалов.

Сейчас Россия на втором месте, но еще есть время догнать лидеров.