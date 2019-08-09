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Команда РФ победила в биатлоне на конкурсе «Десантный взвод»: видео соревнований

Наталья Вальханская
02:23 09.08.2019
Всего на старт вышли десантники из 21 страны мира, принимающих участие в конкурсе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» подвели итоги биатлона в составе взводов со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов без экипажей.

«На полигоне Псковского десантно-штурмового соединения Завеличье прошла заключительная часть второго этапа конкурса, в котором команды соревновались в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами, на котором им предстояло совершить по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений (лежа, с колена и стоя), гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей», - рассказали в Минобороны РФ.

Всего на старт вышли десантники из 21 страны мира, принимающих участие в конкурсе.

Все участники «Десантного биатлона» соревновались с российскими автоматами АК-74М, пулеметами РПКС-74 и гранатометами РПГ-7Д, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая использовала собственное оружие.

«Первыми на старт вышла биатлона вышла команда Венесуэлы, следом приняла старт команда Алжира. Российская дружина стартовала третей и уверенно прошла дистанцию с тремя огневыми рубежами, допустив минимальное количество промахов и с результатом 1 час ровно показала лучшее время», - отметили в ведомстве.

Стартовавшие следом команды Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии не смогли улучшить время, показанное российскими десантниками.

«По итогам биатлона, первое место завоевала команда Российской Федерации с результатом 1 час 00 минут. Второй результат показали десантники из Белоруссии, показавшие итоговое время 1 час 11 минут 11 секунд. Третье место у десантников из Китая, с результатом 1 час 13 минут 19 секунд», - рассказали в Минобороны.

Завтра на полигоне Струги Красные экипажи боевых машин будут соревноваться в гонке преследования.

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