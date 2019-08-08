Навстречу опасности: военные альпинисты учатся выживать на полигонах Эльбруса
На Эльбрусе продолжаются состязания горных подразделений Международных армейских игр «Эльбрусское кольцо». На этот раз на пути военных альпинистов встала бурная река шириной десять метров. Участникам необходимо перебраться на другой берег и преодолеть все препятствия.
Опираясь ногами на нижнюю веревку и удерживаясь руками за верхнюю, бойцы передвигаются приставными шагами. В таком положении нужно удержать равновесие. Военнослужащих шатает из стороны в сторону, веревка прогибается под их весом, но падать никому не хочется.
Участники из России, Марокко, Казахстана, Узбекистана и Индии балансируют, как канатоходцы над пропастью. Безопасность на маршруте и исход соревнований зависит от любой мелочи.
У каждого участника своя тактика и подход. Индийцы подкладывают рюкзаки под веревку, что компенсирует маленький рост, а правилами не запрещено. Казахи равномерно распределяют нагрузку и двигаются широкими шагами. У них лучший результат - 8 минут 51 секунда.
Команда Марокко, напротив, действует по принципу - семь раз отмерь, один отрежь. Они не торопясь, медленно выверяют каждый шаг и справляются с задачей за 31 минуту.
После преодоления этих спецзадач, бойцам предстоит пройти задание на выносливость: совершить шестидневный поход. Необходимо преодолеть более ста километров через горы и в полной выкладке - с оружием и снаряжением, которые весят около 30 килограммов.
Военных ждет еще много препятствий: ледовый и скальный участок, десантирование с вертолета и преодоление несколько сложнейших перевалов.