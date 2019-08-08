Преодолевая индийский зной: российская команда прошла второй этап «Отличников войсковой разведки»

По индийской пустыне Тар, не поднимая пыли, так как ее поверхность песчано-каменистая, сегодня промчались восемь боевых машин пехоты (БМП). Экипажи изнывали от зноя - температура перевалила за 50 градусов. Это участники конкурса «Отличники войсковой разведки» на Армейских международных играх состязались в мастерстве вождения БМП-2.

Участников ждали дистанция в шесть километров и 16 препятствий.

«Это просто невероятные ощущения - почувствовать себя на месте механика-водителя! Вроде бы такая огромная махина, а управляется очень легко», - передает корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

На одном из участков дистанции БМП подъехала ко рву с водой и с мощными брызгами стала преодолевать препятствие. Это своеобразная «автомойка» для БМП. Наши боевые машины не только отлично ездят, но и хорошо плавают - препятствие пройдено.

«Очень экстремально, очень жарко в машине находиться. Трудно, мало ориентиров - полагался на свое чутье», - рассказал член российской команды, механик-водитель Александр Мелашенко.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в несколько этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.