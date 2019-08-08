В Монголии завершился последний этап «Конного марафона»
Победителем конкурса стала команда Монголии. Второе и третье места заняли Казахстан и Киргизия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Монголии проходит церемония закрытия конкурса «Конный марафон». В истории АрМИ это были первые состязания военных наездников.
Последний этап соревнований завершился рано утром, 8 августа По сумме баллов лучшими стали хозяева конкурса - команда Монголии.
Второе место заняли всадники из Казахстана, за ними расположилась команда из Киргизии.
Россияне были третьими на короткой дистанции и лидировали во время прохождения марафона в 130 километров, но из-за стечения обстоятельств им не удалось войти в число призеров.