Нет равных: российские экипажи показали лучшие результаты на «Военном ралли»

В Тыве в рамках Армейских международных игр прошла гонка преследования. В конкурсе «Военное ралли» российским экипажам не было равных.

В классе 4х4 развернулась борьба между нашим «Уралом» и КамАЗом. По результатам индивидуальных заездов, «Урал» стартовал на 2 минуты раньше. Трасса длиной в 134 километра состояла из болотистых и песчаных отрезков, а между ними - более проходимые, где водители КамАЗа и воспользовались преимуществом своей машины в скорости. Они обогнали товарищей по команде и заняли первое место.

Раньше всех, уже на трехосном КамАЗе, финишировал другой наш экипаж, в классе грузовиков с колесной формулой 6х6. Пока это предварительные итоги.

Всего в конкурсе принимают участие пять стран: Россия, Белоруссия, Китай, Сербия и Узбекистан. Каждая команда состоит из 20 человек: руководителя делегации и «Группы ралли» из пяти экипажей. Соревнования в Тыве завершатся 10 августа.