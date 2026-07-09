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ВС РФ ударили ракетой Х-39 по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

На опубликованных Минобороны России кадрах демонстрируется воздушная разведка объекта.
09-07-2026 13:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в районе населенного пункта Грачевка Харьковской области.

На видео, снятом средствами объективного контроля, показано промышленное здание, которое, как утверждает российское оборонное ведомство, использовалось для размещения украинских военнослужащих. После наведения по объекту был нанесен удар легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 (ЛМУР).

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар ракетой Х-39 по пункту управления беспилотниками 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в частном доме в районе Сеньково Харьковской области. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля. На записи  показан объект с воздуха, после чего - момент наведения ракеты и точное попадание в здание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #погранслужба Украины #Х-39
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