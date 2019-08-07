«Десантный взвод»: российские десантники не оставили соперникам шансов

Российские десантники практически не оставили соперникам шансов сместить их с лидирующих позиций в гонке на боевых машинах в Пскове.

Во втором этапе конкурса «Десантный взвод» они заняли все призовые места в индивидуальном зачете. Наши экипажи управляли родными БМД-2, и техника не подвела. Скорость прохождения трассы, стрельба из пушки, гранатомета и спаренного пулемета - все было на высоте.

Военные из Венесуэлы также удивили всех, на БТР-80 они обошли сильнейшие команды и финишировали четвертыми. В общем зачете россияне стали первыми, а второе и третье места - за сборными Белоруссии и Ирана, им немного не повезло на огневых рубежах.

В четверг, 8 августа, десантникам предстоит выйти на старт гонки преследования.