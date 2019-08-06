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Арктический рейд: кадры подготовки кораблей СФ к походу по морям Северного Ледовитого океана

Роман Кондратьев
11:03 06.08.2019
Арктический поход кораблей Северного флота проводится восьмой год подряд.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Корабли арктической группировки Северного флота вышли в поход по морям Северного Ледовитого океана. В нем принимают участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец».

В нем также принимают участие морские пехотинцы и военнослужащие арктической мотострелковой бригады.

© ТРК "Звезда"
Погрузка техники на БДК "Александр Отраковский"

Перед выходом в море экипажи кораблей и судов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море: провели учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме этого, экипажи кораблей отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищенном рейде.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа.

© Минобороны РФ
Выход БПК "Вице-адмирал Кулаков" 

Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Арктический поход кораблей Северного флота проводится восьмой год подряд.

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