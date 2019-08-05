Авиация ВС РФ затушила 753 тысячи гектаров охваченной пожарами тайги

За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров.

«С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны РФ самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации - 153 вылета на тушение пожаров. На охваченные огнем лесные массивы с воздуха сброшено около 6000 тонн воды», - сообщили в оборонном ведомстве.

Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.

Авиационная группировка Минобороны России в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.