Конкурс «Авиадартс» стартовал в подмосковном «Патриоте»

Воздушная разведка и точечные удары по мишеням, сверхзвуковые скорости и высшие фигуры пилотажа - все это в небе над Рязанью уже в ближайшие дни!

Сегодня на аэродроме Дягилево состоялось торжественное открытие одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019 - «Авиадартса». В нем участвуют 43 экипажа из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

В это же время в подмосковном парке «Патриот» стартовал конкурс «Страж порядка». Военные полицейские из России, Армении и Ирана готовы выйти на рубежи и полосу препятствий полигона Алабино. Первый этап - огневой - стартует уже завтра.

Церемония открытия пятых Армейских международных игр прошла третьего августа. В них принимают участие 223 команды из 39 стран. Соревнования продлятся до 17 августа.