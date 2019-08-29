Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019»

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Самарскую область, где на полигоне Октябрьский проверил комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск.

Подразделения Сухопутных войск, ВКС, радиохимической и биологической защиты и материально-технического обеспечения проводят на полигоне отработку обеспечения маршей с наведением мостов, организации мостовых и понтонных переправ и обеспечения войск в полевых условиях. Герасимов руководит всеми проводимыми мероприятиями. Проводятся учения с 13 по 31 августа 2019 года.

Маневры на полигоне Октябрьский - это подготовительный этап, завершающий мероприятия по подготовке органов военного управления соединений и воинских частей видов обеспечения к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019».

В соответствии с утвержденным планом практические действия войск пройдут на территории шести субъектов РФ, территориально входящих в состав Центрального военного округа.