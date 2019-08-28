Тройной удар: условных террористов под Рязанью уничтожил десант из России, Белоруссии и Египта

В Рязанской области произошел захват двух лагерей условных террористов. Выполнили его участники международных учений «Защитники дружбы».

Во время «захвата» первыми сработали разведчики из Египта. Следом за ними Ил-76 произвел парашютирование бронетехники, а за ней выполнили совместные прыжки 30 бойцов из России и Белоруссии.

В условный бой военнослужащие вступили сразу же после приземления. Огневую поддержку десантникам оказали ударные вертолеты Ми-24 и артиллерия.