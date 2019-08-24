Артиллеристы Балтфлота провели стрельбы с использованием авиации

На Балтийском флоте в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса прошли боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» и реактивных систем залпового огня «Град» на одном из полигонов в Калининградской области.

Для корректировки огня артиллерийских дивизионов были задействованы вертолеты морской авиации Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные укрепления условного противника. Артиллеристы флота за время активной фазы учения выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.

С бортов Ми-24 и Ми-8 артиллерийские корректировщики передавали точные координаты боевых стрельб на командные пункты артиллерийских дивизионов.

В результате применения авиации существенно повысилась точность определения координат целей и, как следствие, эффективность решения огневых задач артиллерийскими расчетами.

В плановом лагерном сборе артиллерии береговых войск флота на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийского соединения БФ, артиллерийских подразделений мотострелковых частей флота, а также морской пехоты.