Как в боевых условиях: восстановление моста под огнем «противника»
В учениях в ЮВО приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц специальной и автомобильной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует кадры восстановления рамно-эстакадного моста в Краснодарском крае силами военнослужащих ЮВО.
Прибыв на место выполнения задачи, водолазы совершают погружение с борта катера БМК-130, проводят проверку дна реки и грунта. После - военнослужащие восстанавливают земляное полотно при помощи специального комплекса.
Все маневры проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Работать им мешает условная диверсионно-разведывательная группа.
В тактико-специальном учении приняли участие около 300 военнослужащих.