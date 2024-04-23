Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти полмиллиона военнослужащих

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл данные о потерях противника с начала спецоперации. Враг потерял уже почти полмиллиона военнослужащих. При этом враг так и не смог добиться поставленных целей в ходе контрнаступления, которое Киев готовил при поддержке НАТО.

«Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы», - отметил министр обороны в ходе заседания коллегии МО РФ.

По словам министра обороны, ВС РФ оказывают на противника постоянное огневое воздействие, в результате чего тот не способен удерживать линию обороны.

Шойгу также сообщил, что группировки ВС РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Российские войска продолжают выдавливать противника с занятых им рубежей. При этом Армия России за последнее время освободила несколько населенных пунктов, в том числе и Новомихайловку.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.