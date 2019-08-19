Самый тяжелый вертолет в мире перебрасывает бронетехнику: кадры учений на Сахалине

Масштабное учение МТО завершилось в семи регионах на востоке России. В Сахалинской области впервые отработан способ доставки боевой техники на внешней подвеске вертолетов в труднодоступные районы островной зоны. Переброска техники осуществлялась самым большим серийно выпускаемым в мире транспортным вертолетом Ми-26.

Вслед за ним вертолет Ми-8АМТШ произвел вспомогательную доставку грузов на внешней подвеске в тот же район.Кроме армейской авиации, в учении принимали участие транспортные самолеты Ан-26.

Данными машинами впервые осуществлялась доставка габаритных грузов в труднодоступные районы островов при помощи десантирования с парашютно-грузовой системой ПГС-500.

В специальном учении принимало участие более одной тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц специальной и авиационной техники, в том числе истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.