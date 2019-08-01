В вооруженных силах отмечают День тыла

По его словам, тыловики достойно продолжают традиции своих предшественников, которые в годы Великой Отечественной бесперебойно снабжали фронт продовольствием, топливом, ремонтировали вооружение и технику, перевозили грузы и восстанавливали дороги.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.