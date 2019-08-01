В вооруженных силах отмечают День тыла
Ранее военнослужащих с праздником поздравил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие служб материально-технического обеспечения встречают свой профессиональный праздник. Сегодня в вооруженных силах отмечают День тыла. С праздником военнослужащих поздравил Сергей Шойгу. Приказ опубликован на сайте военного ведомства.
Сегодня, как подчеркнул Шойгу, специалисты подразделений МТО успешно решают поставленные перед ними задачи, проявляют инициативу, демонстрируют профессионализм и преданность воинскому долгу.
По его словам, тыловики достойно продолжают традиции своих предшественников, которые в годы Великой Отечественной бесперебойно снабжали фронт продовольствием, топливом, ремонтировали вооружение и технику, перевозили грузы и восстанавливали дороги.