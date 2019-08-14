«Мы улучшили результат»: эксперт об успехах военных из РФ в Китае на конкурсе «Мастер-оружейник»

Эксперт конкурса «Мастер-оружейник» научный сотрудник 3-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Алексей Калачевский рассказал об успехах российской команды в Китае.

«После четырех этапов, которые уже завершились, наша команда уверенно занимает второе место. Впереди нас команда Китая. За нами - Казахстан. У нас три очка. Мы надеемся, что разница в баллах, которая у нас есть между командами, позволит нам удержать второе место», - рассказал он.

Калачевский отметил, что принимающая сторона очень радушно встретила российскую команду.

«Наша команда готовилась к условиям, которые отличаются от нашей полосы: жаркий климат, температура днем достигает +40 градусов, запыленность высокая, что требует дополнительного обслуживания техники между этапами эстафеты. По сравнению с 2017 годом мы улучшили свое время и показали хороший результат», - заключил он.

Соревнование ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник» проходит в учебном центре в городе Корла в Китае с 3 по 17 августа. В нем принимают участие шесть стран: Россия, Армения, Иран, Казахстан, Китай и Узбекистан.

В составе каждой команды по 17 человек: начальник, тренер, а также ремонтный взвод вооружения из 15 человек.

Военнослужащим предстоит в рамках конкурса произвести ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А, а также 23-мм зенитной установки ЗУ-23, а также проверить свои знания и силы в специальной эстафете.