Российские водолазы победили в конкурсе «Глубина» на АрМИ-2019
На протяжении недели шесть команд соревновались в водолазном многоборье: заделывали пробоины в борту тонущего судна, спасали субмарину, переносили под водой тяжести.
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В Иране подвели итоги конкурса «Глубина». Победу в нем одержали российские водолазы. Задания по спасению аквалангиста и по подводной резке россияне выполнили с новыми рекордами.
На протяжении недели шесть команд соревновались в водолазном многоборье: заделывали пробоины в борту тонущего судна, спасали субмарину, переносили под водой тяжести. Вслед за нашей сборной финишировала команда Китая. Бронза - у иранских подводников.
Ранее сообщалось, что российские водолазы установили личный рекорд на этапе конкурса «Глубина». На экстренную эвакуацию человека военнослужащим РФ понадобилось менее минуты.