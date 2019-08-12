Российские водолазы победили в конкурсе «Глубина» на АрМИ-2019

В Иране подвели итоги конкурса «Глубина». Победу в нем одержали российские водолазы. Задания по спасению аквалангиста и по подводной резке россияне выполнили с новыми рекордами.

На протяжении недели шесть команд соревновались в водолазном многоборье: заделывали пробоины в борту тонущего судна, спасали субмарину, переносили под водой тяжести. Вслед за нашей сборной финишировала команда Китая. Бронза - у иранских подводников.

Ранее сообщалось, что российские водолазы установили личный рекорд на этапе конкурса «Глубина». На экстренную эвакуацию человека военнослужащим РФ понадобилось менее минуты.