Российские танкисты дважды побили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

В полуфинальной эстафете «Танкового биатлона» два российских экипажа друг за другом побили рекорд скорости в конкурсе. Сначала механик-водитель первого экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать боевую машину до 80 километров в час. Не успела утихнуть радость болельщиков на трибунах, как третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева установил новый рекорд скорости - 82 километра в час.

В полуфинале российские танкисты заняли первое место с результатом 1 час 36 минут 31 секунда.

По правилам конкурса в «Эстафете» должны участвовать по три танковых экипажа от каждой команды. Заезд проходит на одном танке с заменой экипажа. Команды стартуют одновременно. Каждый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах.

В состав каждой команды входят начальник и четыре танковых экипажа - три основных и один резервный. Также в составе - тренерская группа из двух человек и группа технического обеспечения.

С полными правилами «Танкового биатлона» можно ознакомиться на нашем сайте, а посмотреть трансляцию - на tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.